Красногорск, , 12:18 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлены 42 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 19 мая в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 82 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 162 человека выздоровели после COVID-19.

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