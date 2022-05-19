Красногорск, 19 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 42 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 19 мая в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 82 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 162 человека выздоровели после COVID-19.