Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 19 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Пострадавшие жилые дома и два завода в селе Тёткино Курской области оперативно отремонтируют, заявил 19 мая губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Село Тёткино в Курской области после обстрела

«В наиболее разрушенном доме живут две семьи с детьми. Их временно перевезут в Курск. Задача на сегодня — закрыть окна и кровли пострадавших домов и начать ремонт. Газ уже восстанавливают», — сообщил Старовойт.

Также пострадали здания на территориях спиртзавода и сахарного завода. Как уже сообщало ИА REGNUM, один водитель из Воронежской области погиб и ещё один — ранен.