* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 19 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня, 19 мая, изберёт меру пресечения участнику националистического формирования Украины Денису Мурыге. Судебное заседание пройдёт в закрытом режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

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«18 мая в Ленинский районный суд поступило ходатайство старшего следователя СО УФСБ России по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. <…> Рассмотрение ходатайства назначено на 14:00 мск 19 мая в закрытом судебном заседании», — сказано в сообщении.

Фигуранта уголовного дела подозревают в участии в незаконном вооружённом формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ).