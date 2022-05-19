Новая Усмань, Воронежская область, , 12:17 — REGNUM Власти обещают помощь семье жителя Новоусманского района Воронежской области Василия Мерзликина, погибшего в результате обстрела села Тёткино Курской области утром 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новоусманского района

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«Мой заместитель по социальной политике Елена Трегубова встретилась в Бабяково с супругой Василия Мерзликина, погибшего при обстреле завода в Курской области. Выразила соболезнования, постаралась подобрать слова поддержки и участия. Это тяжелая задача — хоть как-то успокоить родных именно сейчас, в момент, когда на семью рушится великое горе — потерять мужа, отца, свою стену, за которой можно было спрятаться», — сказал глава района Дмитрий Маслов.

Он добавил, что сейчас власти выясняют, какая помощь необходима семье — без отца остались трое детей. Похороны взяла на себя компания, в которой работал погибший.

«Возьмем на контроль бытовые вопросы — тут и никаких поручений не нужно, мои коллеги боль этой утраты принимают как личную. Недостойны называться «бойцами» или «солдатами» те, кто обстреливает мирных людей. Это жестоко, подло и бессмысленно. Те, кто это сделал, должны понести наказание — иначе как военным преступлением нападение на гражданский объект не назвать», — сказал Маслов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая при очередном обстреле украинскими боевиками села Тёткино Курской области погиб водитель из Воронежской области Василий Мерзликин.

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