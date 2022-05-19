Джакарта, 19 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Министр инвестиций Бахлил Лахадалиа заявил, что Индонезия не намерена экспортировать возобновляемые источники энергии, сообщает CNN Indonesia.

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Индонезия играет большую роль в развитии возобновляемых источников энергии. Более того, весь мир сейчас продвигает чистую энергию.

Правительство продолжает поощрять развитие экологически чистой энергии в Индонезии. Это включает в себя развитие потенциала возобновляемых источников для развития электромобилей в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, паром с более чем 800 людьми на борту, застрявший у берегов Индонезии, смог возобновить свое путешествие.

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