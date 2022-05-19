Красноярск, 19 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 19 мая зарегистрировано 34 лесных пожара на площади 15,4 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

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Возгорания действуют в 17 районах и Тюхтетском муниципальном округе. Огнеборцы уже остановили распространение 12 пожаров на площади 4 тыс. га, уточнили в минлесхозе.

За прошедшие сутки в крае потушили 23 пожара в лесах на площади 2 тыс. га в 16 муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае продолжает действовать введённый из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации.