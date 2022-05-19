Эугендорф, , 12:18 — REGNUM Рано утром 19 мая в Австрии близ Эугендорфа попал в аварию пассажирский автобус из Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Teelgrafi.

Место ДТП 40.mchs.gov.ru

По данным журналистов, в результате ДТП пострадали свыше 20 человек, о погибших не сообщается.

Автобус ехал в направлении Вены и врезался в бетонное заграждение. Конечным пунктом маршрута должен был стать Гановер. В салоне находились 28 пассажиров. Трое получили тяжелые ранения и находятся в Зальцбургском госпитале.

Читайте ранее в этом сюжете: Один человек стал жертвой падения автобуса в речную канаву в Китае