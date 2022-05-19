Эугендорф, 19 мая 2022, 12:18 — REGNUM Рано утром 19 мая в Австрии близ Эугендорфа попал в аварию пассажирский автобус из Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Teelgrafi.
По данным журналистов, в результате ДТП пострадали свыше 20 человек, о погибших не сообщается.
Автобус ехал в направлении Вены и врезался в бетонное заграждение. Конечным пунктом маршрута должен был стать Гановер. В салоне находились 28 пассажиров. Трое получили тяжелые ранения и находятся в Зальцбургском госпитале.
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