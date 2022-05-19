Красногорск, , 12:13 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 162 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 19 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 953 126 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 973 463.

При этом в Подмосковье 19 мая ни один человек не погиб от COVID-19 в Подмосковье.

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