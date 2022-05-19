* талибов — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, 19 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Балх сообщили, что машина, принадлежащая 209-му армейскому корпусу «Фатах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взорвана в пятом округе безопасности Мазари-Шарифа. Об этом 19 мая сообщает агентство «Шафакна».

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв

Мохаммад Асиф Вазири, представитель полицейского управления провинции, сообщил журналистам, что целью взрыва был гражданский служащий корпуса «Фатах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вазири отказался сообщить подробности, но некоторые источники сообщают, что в результате взрыва пострадали пять человек. Пи этом некоторые очевидцы говорят, что в результате взрыва «несколько человек были убиты и ранены», и что большинство жертв составили мирные жители и солдаты 209-го армейского корпуса.

По их словам, все пострадавшие от взрыва доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, в последние месяцы в большинстве провинций Афганистана, включая Балх, участились взрывы. Три недели назад в 10-м и 3-м округах безопасности Мазари-Шарифа произошли два взрыва, в результате которых шесть человек погибли и 11 получили ранения. Оба взрыва произошли в кварталах Мазари-Шарифа, населённых преимущественно шиитами. Ответственность взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также взяло на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети Се Дукан в Мазари-Шарифе, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек и были ранены по меньшей мере 58 человек.