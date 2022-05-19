Ереван, 19 мая, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Переговоры об армяно-азербайджанской границе, назначенные на 16 и 17 мая, отменили, но они должны состояться в скором времени. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Civilnet.am Арарат Мирзоян

«Мы продолжим наши обсуждения относительно ее организации. Есть некоторые технические подробности, которые должны согласовать стороны. Надеюсь, что встреча состоится в ближайшие дни или недели», — сказал Мирзоян.

Он добавил, азербайджанская сторона пока не дала оценку предложениям Еревана по нормализации отношений между странами. Министр также заявил, что среди предложений Азербайджана не видит ничего «неприемлемого».

Напомним, Баку и Ереван обсуждают мирное соглашение между странами. При этом азербайджанская сторона настаивает на том, что для этого обе республики должны признать «территориальную целостность» друг друга. В оппозиции Армении обвиняют действующее правительство страны в планах «предать» национальные интересы, заключив мир с Баку. Ереван более двух недель охвачен акциями протеста.