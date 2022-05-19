Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Портал Game Informer опубликовал расписание мероприятий июня 2022 года, которыми разработчики и издатели видеоигр хотят заменить отменённую ежегодную выставку E3. Статья была опубликована 18 мая на сайте издания.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Журналисты напомнили, что на 9 июня 2022-го запланировано проведение онлайн-фестиваля Summer Game Fest, 10 июня начнётся многодневная серия трансляций Netflix Geeked Week, а также пройдёт стрим Tribeca Games, посвящённый играм, которые были выбраны для участия в конкурсе Tribeca Games Award.

Компания Guerrilla Games 11 июня представит инди-проекты в рамках мероприятия Guerrilla Collective. Xbox и Bethesda 12 июня расскажут о своих будущих играх, в этот же день журнал PC Gamer проведёт трансляцию PC Gaming Show, которая представляет интерес для поклонников платформы ПК.

Напомним, 1 апреля 2022 года организаторы Electronic Entertainment Expo (E3) объявили о решении не проводить выставку видеоигр в 2022 году. Они отметили, что хотят провести мероприятие в 2023 году в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в обновлённом формате.

Читайте ранее в этом сюжете: Выставка видеоигр E3 не состоится в 2022 году