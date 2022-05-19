Томск, 19 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Томской области за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. 23 человека госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 131 009. Жертвами коронавируса стали 834 пациента.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 128 953 человека, в том числе 81 за последние сутки.