Махачкала, , 12:09 — REGNUM Ликвидированные 18 мая в Дагестане боевики намеревались взорвать электроподстанцию. Их обнаружили ночью при установке взрывного устройства на улице Туристическая в Махачкале. При проведении контртеррористической операции оба бандита были ликвидированы.

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По данному факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР,

«18 мая 2022 года примерно в 02:20 при проведении сотрудниками ФСБ России, УФСБ и МВД республики оперативно-разыскных мероприятий, в непосредственной близости от электроподстанции, расположенной на улице Туристическая Ленинского района города Махачкалы обнаружены двое мужчин, которые монтировали самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб объявил режим КТО на территории Ленинского района в столице Дагестана. При обнаружении бандитов им было предложено сдаться, однако они открыли стрельбу по силовикам и были нейтрализованы.

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