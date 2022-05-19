СК: боевики в Дагестане хотели взорвать электроподстанцию
Махачкала, 19 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Ликвидированные 18 мая в Дагестане боевики намеревались взорвать электроподстанцию. Их обнаружили ночью при установке взрывного устройства на улице Туристическая в Махачкале. При проведении контртеррористической операции оба бандита были ликвидированы.
По данному факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР,
Ранее сообщалось, что оперативный штаб объявил режим КТО на территории Ленинского района в столице Дагестана. При обнаружении бандитов им было предложено сдаться, однако они открыли стрельбу по силовикам и были нейтрализованы.
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