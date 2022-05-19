Стокгольм, 19 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Фракция «Умеренных» подала жалобу на министра энергетики Швеции Хашаяра Фарманбара в Конституционный комитет риксдага. По мнению представителей оппозиционной партии, министр «соврал» в эфире радиостанции SverigesRadioSR. Об этом 19 мая написал на странице в соцсети Twitter представитель «Умеренных» по энергетической политике Карл-Оскар Булин.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Есть внешние рамки того, как может действовать и вести себя член кабинета министров, например, нельзя лгать и вводить общественность в заблуждение», — написал политик.

Ранее в эфире радиостанции Фарманбар заявил, что ветряки могут изменить ситуацию на энергетическом рынке в течение двух лет, но в профильных организациях Svenska Kraftnät, и Svensk Vindenergi считают, что это займет значительно больше времени.

«Такое заявление в высшей степени неверно и вводит в заблуждение», — написал Булин.