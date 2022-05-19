Саратов, , 12:09 — REGNUM В Саратове перевозчики решили отозвать заявления по поводу очередного повышения стоимости проезда. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев.

Билет на проезд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Перевозчики, планировавшие повторное повышение стоимости проезда, отозвали соответствующие заявления», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Напоминаем, осенью 2021 года компании-перевозчики уведомили администрацию города Саратова об изменении стоимости проезда за счет роста цен на топливо и комплектующие взамен на обещания повысить качество оказания транспортных услуг.

Так, с начала марта стоимость проезда за одну поездку повысилась до 25−35 рублей в зависимости от маршрута. Это коснулось как городских, так и областных перевозчиков. С 1 апреля проезд подорожал с 35 до 40 рублей по маршруту 242У «Саратов (пл. Ленина) — пос. Сторожевка.

ИА REGNUM ранее сообщало, глава Саратова Михаил Исаев отреагировал на повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте. По мнению мэра, ряд перевозчиков «словили синдром золотой антилопы».

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