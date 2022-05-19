Саратов, 19 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Саратове перевозчики решили отозвать заявления по поводу очередного повышения стоимости проезда. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Билет на проезд

«Перевозчики, планировавшие повторное повышение стоимости проезда, отозвали соответствующие заявления», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Напоминаем, осенью 2021 года компании-перевозчики уведомили администрацию города Саратова об изменении стоимости проезда за счет роста цен на топливо и комплектующие взамен на обещания повысить качество оказания транспортных услуг.

Так, с начала марта стоимость проезда за одну поездку повысилась до 25−35 рублей в зависимости от маршрута. Это коснулось как городских, так и областных перевозчиков. С 1 апреля проезд подорожал с 35 до 40 рублей по маршруту 242У «Саратов (пл. Ленина) — пос. Сторожевка.

ИА REGNUM ранее сообщало, глава Саратова Михаил Исаев отреагировал на повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте. По мнению мэра, ряд перевозчиков «словили синдром золотой антилопы».

Читайте также: Мэр Саратова обратится в УФАС из-за роста цен на проезд