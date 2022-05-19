Уфа, 19 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Сотрудники полиции составили административный протокол на солиста группы ДДТ Юрия Шевчука после его концерта в Уфе. Об этом сообщил продюсер Радмир Усаев.

putnik Юрий Шевчук

По его словам, после концерта, на котором Шевчук рассказал про свое отношение к Родине и спецоперации на Украине, за кулисы пришли полицейские и провели с ним беседу.

«В течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываний», — сказал Усаев, добавив, что Шевчука хотели задержать, но ограничились протоколом.

Отметим, что в ходе концерта Шевчук, в частности, заявил, что «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку».