Курск, 19 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В приграничном поселке Тёткино Курской области погиб водитель фуры из Воронежской области и ещё один водитель ранен. Об этом сообщил 19 мая губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Село Тёткино в Курской области после обстрела

«Ранение получил еще один водитель из Воронежского региона. Отправили его на лечение в Курскую областную больницу, ранение средней степени тяжести. Окажем ему всю необходимую помощь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, был обстрелян спиртзавод в Тёткино. Водитель фуры привозил на него сырьё, когда попал под обстрел.