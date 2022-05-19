Чебоксары, 19 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Чебоксарах наградили государственными наградами гвардейцев, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Чувашии.

cap.ru Награждение чувашского гвардейца за участие в спецоперации на Украине

Торжество прошло в филармонии с участием командующего Приволжским округом войск национальной гвардии России Александра Порядина. Он вручил медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени четырём гвардейцам из Чувашии. Правоохранители удостоены награды указом президента России «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга».

Вручая награды, Александр Порядин выразил благодарность сотрудникам, которые с честью и отвагой выполнили и продолжают выполняют поставленные задачи.

Также были вручены благодарности руководителям республиканских предприятий, оказывающих гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Торжество завершилось концертом с участием кадетских классов, ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии России и военного оркестра управления Росгвардии по Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Чебоксарах кадеты встретили росгвардейцев, вернувшихся после успешного выполнения задач на Украине в рамках специальной военной операции. По городу проехала транспортная колонна с символикой Z.