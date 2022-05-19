Москва, 19 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Вашингтон своими постоянными обвинениями в адрес России о якобы угрозе применения Москвой ядерного оружия преследует ряд целей, включая запугивание населения США. Об этом 19 мая написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Россия же, которая ни разу не то что не грозила никаким атомным вооружением, но, наоборот, всю дорогу предостерегала все стороны от подобных безответственных шагов, Вашингтон не устраивает», — отметила она в своем сообщении.

При этом Захарова добавила, что американская сторона попыталась обвинить в этом главу МИД РФ Сергея Лаврова, а когда этого не получилось, перешла к запасному плану, который очень похож на первый план.

«Недавно сразу три американских издания отметились размышлениями о том, как, когда и зачем «русские сбросят бомбу». То есть российским представителям приписывают не слова, а мысли», — указала она.

Также официальный представитель МИД РФ утончила, что такого рода статьями отметились: авторитетное издание Politico, придумавший в своё время «Часы Судного дня» журнал «Бюллетень учёных-атомщиков» и еще одно авторитетное американское издание — журнал National Interest.

«Всё это наталкивает на размышления о том, не готовят ли в США информационную почву для какой-нибудь очередной провокации. Теперь уже апокалиптичной», — заключила в своем сообщении Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дипломат и бывший помощник советника президента США по национальной безопасности Линкольн Блумфилд написал в совей статье для National Interest, что США вместе с союзниками должны пойти на ряд шагов, для того чтобы заставить Россию пойти на попятную и прекратить операцию по денацификации Украины.