США могут готовить антироссийскую провокацию с ядерным оружием — Захарова
Москва, 19 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Вашингтон своими постоянными обвинениями в адрес России о якобы угрозе применения Москвой ядерного оружия преследует ряд целей, включая запугивание населения США. Об этом 19 мая написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
«Россия же, которая ни разу не то что не грозила никаким атомным вооружением, но, наоборот, всю дорогу предостерегала все стороны от подобных безответственных шагов, Вашингтон не устраивает», — отметила она в своем сообщении.
При этом Захарова добавила, что американская сторона попыталась обвинить в этом главу МИД РФ Сергея Лаврова, а когда этого не получилось, перешла к запасному плану, который очень похож на первый план.
«Недавно сразу три американских издания отметились размышлениями о том, как, когда и зачем «русские сбросят бомбу». То есть российским представителям приписывают не слова, а мысли», — указала она.
Также официальный представитель МИД РФ утончила, что такого рода статьями отметились: авторитетное издание Politico, придумавший в своё время «Часы Судного дня» журнал «Бюллетень учёных-атомщиков» и еще одно авторитетное американское издание — журнал National Interest.
«Всё это наталкивает на размышления о том, не готовят ли в США информационную почву для какой-нибудь очередной провокации. Теперь уже апокалиптичной», — заключила в своем сообщении Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее дипломат и бывший помощник советника президента США по национальной безопасности Линкольн Блумфилд написал в совей статье для National Interest, что США вместе с союзниками должны пойти на ряд шагов, для того чтобы заставить Россию пойти на попятную и прекратить операцию по денацификации Украины.