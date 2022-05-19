Омск, 19 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Омской области осуждена бывшая директор сельской школы. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 мая в следственном управлении СКР по региону.

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Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»).

Установлено, что в 2013–2021 годах директор школы формально трудоустроила дворником своего сына. Дворником он не работал, а находился на вахте. А работу дворника фактически выполняли школьники на уроках труда.

Женщина получала зарплату за сына, похитив таким образом 926 тысяч рублей. В ходе следствия она признала вину, погасив причиненный ущерб.

Суд назначил экс-директору наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские Чувашии задержали в Пскове подозреваемого в многомиллионном мошенничестве, совершённом в 2008 году.

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