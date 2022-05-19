Берлин, 19 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту решения своей страны поставить Украине оружие «для борьбы с Россией», заявив, что это «не является эскалацией», сообщает 19 мая агентство Associated Press.

Bundesregierung/Kugler Олаф Шольц

В своем выступлении перед законодателями 19 мая Шольц отверг опасения, высказанные некоторыми в Германии, что вооружение Украины может привести к более широкому конфликту. Вооружение Украины — «вклад в отражение нападения и, следовательно, скорейшее прекращение насилия», сказал он.

«Мирного диктата не будет, потому что украинцы его не примут, и мы тоже, — сказал Шольц. — Только когда Путин это поймет, только когда он поймет, что не может сломить оборону Украины, он будет готов всерьез вести мирные переговоры».