Краснодар, 19 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Из футбольного клуба «Краснодар» уйдут вратарь Евгений Городов, защитник Александр Мартынович и полузащитник Юрий Газинский. Об этом 19 мая сообщает в пресс-служба клуба.

ФК «Краснодар»

Футболисты покинут «Краснодар» по окончании сезона. Они проведут последний матч в составе команды в заключительном, 30-м туре чемпионата России с «Ахматом». Встреча пройдёт 21 мая.

34-летний Мартынович выступает за «Краснодар» с 2010 года, в его активе 268 матчей и шесть голов. 32-летний Газинский защищал цвета клуба с лета 2013 года, провёл 281 матч и забил 14 мячей. 36-летний Городов играл за команду в 2011-2013 и 2020–2022 годах, на его счету 34 матча и 50 пропущенных голов.