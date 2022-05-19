Алжир, 19 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Власти Алжира приняли решение о снятии ограничений на коммерческое сообщение с соседними государствами. Об этом сообщает тунисская радиостанция Mosaique FM.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

Так, 19 мая премьер-министр Алжира Айман Бен Абдеррахман проинформировал министра внутренних дел Туниса Камаля Белджуда о решении правительства своей страны вновь открыть сухопутное сообщение между двумя странами.

По данным журналистов, аналогичное решение было принято в отношении государственной границы между Алжиром и Ливией.

Как сообщает Mosaique, возобновление торгового сообщения Алжира с соседними странами стало возможным на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране и в регионе Северной Африки.