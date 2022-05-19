Вашингтон, 19 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. 19 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и президент Финляндии Саули Ниинистё встретятся с президентом США Джозефом Байденом, чтобы обсудить процесс вступления двух северных стран в НАТО. Пока что их поездка в Вашингтон омрачена отказом Турции принять обе страны в НАТО, но Белый дом США делает все, чтобы решить этот вопрос. Об этом сообщил собкор телеканала SVT в Вашингтоне Стефан Осберг.

Gage Skidmore Джо Байден

«Тот факт, что Джо Байден приглашает к себе в Белый дом, является признаком того, насколько сильно он хочет показать, что США поддерживают Швецию и Финляндию», — отметил Осберг.

«Как Соединенные Штаты могут помочь Швеции и Финляндии справиться с давлением со стороны Турции?» — спросил ведущий.

«Соединенные Штаты — самая сильная держава в НАТО. Когда речь идет конкретно о Турции, многие требования, исходящие из Анкары, нельзя выполнить, но есть определенные вещи, где вы можете упростить задачу для Швеции и Финляндии … Эрдоган хотел бы встречи на высшем уровне с президентом США, что может претвориться в жизнь. Возможно, чтобы разрядить обстановку, будет частично снято эмбарго на поставки оружия, которые США ввели в отношении Турции после того, как они купили российские системы ПВО», — ответил Осберг.