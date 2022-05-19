Красногорск, 19 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 19 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 183 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 4 случая меньше аналогичного показателя 18 мая. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 187 человек, а днём ранее — у 65 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 927 новых случаев заражения коронавирусом.