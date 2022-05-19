Рим, 19 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Италия намерена достичь независимости от поставок российского газа во второй половине 2024 года. Такие планы страны в ходе выступления в Сенате итальянского парламента подтвердил премьер-министр Италии Марио Драги.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«По оценкам правительства, мы сможем стать независимыми от российского газа во второй половине 2024 года. Первые следы этого процесса будут видны уже в конце этого года», — подчеркнул он.

Он добавил, что единственным способ освободиться от ископаемого топлива и создать действительно устойчивую модель роста является возобновляемая энергия.

«Правительство и впредь будет прилагать все усилия, чтобы ускорить эти инвестиции, разрушить бюрократические барьеры, препятствующие инвестициям», — цитирует РИА Новости итальянского премьер-министра.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по делам экологической трансформации Роберто Чинголани заявил, что к 2023 году Италия сможет сократить долю российского газа в общем объёме этого вида топлива с 40% до 22%. При этом, согласно плану, к 2024 году доля газа из России сократится до ноля.

Напомним, 95% используемого в Италии газа поступает из-за рубежа. Доля российского топлива в этом объёме в настоящее время составляет чуть менее 40%.