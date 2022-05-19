Воронеж, 19 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Воронежской области за сутки госпитализировали 30 жителей с заражением коронавирусом, данные на 19 мая опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 18 мая, сообщалось о госпитализации 28 человек.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционной больнице

За сутки в Воронежской области подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом, что на 58 случаев больше, чем накануне. Выздоровевшими признаны 213 пациентов, ещё четверо скончались.

В общей сложности в Воронежской области с начала пандемии подтвердилось 383 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С COVID-19 справились 372 768 жителей региона. Скончались 8 279 человек с подтверждённым диагнозом.