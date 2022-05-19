Москва, 19 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Московской области в 2022 году в ежегодной акции «Ночь музеев» примет участие более 100 региональных музеев, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.

ИА REGNUM Ночь в музее

По словам вице-губернатора области Ирины Каклюгиной, Подмосковье традиционно уже в 16-й раз присоединится к акции «Ночь музеев». В ночь с 21 на 22 мая вход в музеи будет бесплатным.

Ежегодно в акции принимают участие более 30 тысяч жителей и гостей Подмосковья. Региональные музеи подготовили для посетителей десятки интересных и запоминающихся мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на ВДНХ 21 мая проведут мероприятия общегородской акции «Ночь в музее».

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