Москва, 19 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Порядка 18 млн школьников могут войти в движение «Большая перемена». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Создаем исходя из пожеланий, из просьб наших детей самое мощное движение, в которое в ближайшее время могут быть включены 18 млн наших детей», — сказала Казакова.

Движение будет представлено во всех школах России без исключения — от столичной школы до самой отдаленной школы на Дальнем Востоке, отметила парламентарий.

Законопроект о создании движения «Большая перемена» внесли в Госдуму депутаты всех фракций. Учредительный совет движения возглавит президент России Владимир Путин.