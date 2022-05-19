Кишинёв, 19 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Оппозиционные партии Молдавии 19 мая вывели своих сторонников на протестные акции в Кишинёве. Об этом сообщают пресс-службы политических объединений.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Протест

Сторонники партии социалистов провели митинг у здания правительства страны. Они критикуют экономическую политику властей.

«Власти считают, что люди стали жить лучше. Но на самом деле люди думают только о еде. Как может работать педагог, водитель, инженер, если он не знает, чем накормит семью», — заявил депутат парламента республики от ПСРМ Владимир Односталко.

Он отметил, что оппозиция в парламенте выдвигает инициативы, но правящее большинство их отклоняет. По его словам, власти планируют изменить трудовое законодательство и разрешить увольнять работников во время действия «больничного».

«Эта власть как туман, который скоро рассеется, и у страны появится шанс снова развиваться», — сказал Односталко.

Партия «Шор» вывела своих сторонников к парламенту. Они выразили недовольство резким ростом цен в стране. Протестующие принесли плакаты «Молдавия хочет мира», «Долой правительство».

«Мы выражаем своё недовольство ростом цен, экономическим положением страны. Это следствие правления правящей партии и правительства», — сказала депутат от партии Марина Таубер.

Стоит отметить, что в Молдавии годовая инфляция в апреле составила 27,07%. Это стало самым высоким показателем в Европе. По прогнозу Нацбанка, в третьем квартале темпы инфляции в республике вырастут до 31%.