19 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони о том, что шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза был заблокирован.

Мирослава Романенко, , 12:27 — REGNUM Шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза был заблокирован. Об этом 18 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я должен сказать, что до настоящего момента мы не смогли принять решение», — приводит слова Джентилони ИА Красная Весна.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения восприняли данную новость с юмором.

«А что, седьмого не будет?» — иронизирует Dr. Lily.

«А можно огласить сразу весь список, пожалуйста?» — с сарказмом поинтересовался Hans B.

«А что так? Силёнок уже не хватает? Или воображения?» — задалась вопросом Irina S.

«Что ж ты, фраер, сдал назад?» — отреагировал Андрей.

«Нужно ввести санкции на тех, кто его заблокировал», — добавил Дмитрий.

«А что такое? А мы так ждали… новенького, острого», — иронизирует Николай.

«Что это с ними? Может, витамины какие нужны?» — спросила Маргарита С.

«Опять они с этими пакетами. Да возьмите уже коробку, всё туда сложите и отнесите на помойку эти ваши пакеты с санкциями», — пошутила Екатерина Г.

Пакет с мусором (сс) cocoparisienne

«Кто заблокировал шестой пакет, должен попасть под санкции седьмого. Я так считаю», — шутит один из участников обсуждения.

«В связи с окончанием пакетов санкций европейские колонии решили ввести против России авоську!» — смеется antimanager.

«Ой, а что такое, что таки случилось? Еще ведь даже зима не близко», — задумалась Irina.

«Кина не будет… пакеты закончились», — с юмором добавила Мari I.

«Как жаль! Дошло до идиотов, что в свой карман гадят», — отметил Сергей.

«Неужели дошло, что стрелять себе в ногу — это больно?» — также задумался один из комментирующих.

«Это европейцы уже начали заднюю включать, — боятся, что свои же граждане на вилы их поднимут», — пишет Alim.

«Гвоздь в гроб себе додумались не забить последний…» — отреагировала Vera.

«Кому спасибо? Или по аналогии: Путин заблокировал шестой пакет санкций против России? Из жалости к европейцам», — с сарказмом добавил Aleksey S.

«Когда понял, что это не работает и необходимо перечитать инструкцию по эксплуатации», — иронизирует Сергей Р.

«Опять Венгрия воду мутит…» — смеется Владимир.

«На шестом пакете поняли, что сами себе гадят», — прокомментировала новость Наталья.

«Не получается шестой — вводите сразу седьмой, чего уж там», — шутит Alex.

«У них уже не санкции, а цирк с конями там! Я таки требую определенности, они нас пугают или смешат?!» — задался вопросом Горгуся.

«Майор разведки Виктор Орбанов продолжает выполнять свою служебную задачу», — иронизирует Никита.

«Пусть перескочат шестой, седьмой и так далее и переходят сразу к сто двадцать восьмому», — добавила Сложная Русская Женщина.

«А сами такие в закулисье: спасибо, Орбан», — подытожила Евгения.