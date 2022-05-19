Украинская артиллерия обстреляла Ясиноватую в ДНР
Донецк, 19 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Mil.gov.ua
Артобстрел
В 10:55 был открыт огонь с украинских позиций в Авдеевке. По городу Ясиноватая выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, сооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка.