Уфа, 19 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Объемы ввода жилья за четыре месяца текущего года увеличились в Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Строительство жилья

Сообщается, что в регионе в рамках регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» с января по апрель 2022 года было введено в эксплуатацию 1,04 млн квадратных метров жилья. Это составляет 110,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Отмечается, что Башкирия сохраняет свои позиции в сфере строительства жилых домов, регион занимает второе место в тройке лидеров Приволжского федерального округа и седьмое место среди регионов России.

«Наша республика показывает положительную динамику: объемы ввода жилья за период январь-апрель 2022 года превышают объемы 2020 и 2021 годов. Активно развивается индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), на которое с каждым месяцем приходится большая часть от общих показателей», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Егора Родина.

Сообщается, что на долю индивидуального жилищного строительства приходится около 58,8% от общего объема.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в первом квартале 2022 года в Башкирии было введено в эксплуатацию 33,5 тысяч кв. метров жилья.