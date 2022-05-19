Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки скончались от коронавируса, как основной причины летального исхода, девять человек. Об этом 19 мая сообщили в федеральном оперштабе. Это на одного умершего пациента больше, чем сутками ранее.

Скорбь

За истекшие сутки в Северной столице обнаружили 352 новых случая заражения коронавирусом, что на девять случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Выздоровели от COVID-19 за сутки в Петербурге 489 больных. Этот показатель после достижения высоких отметок снизился на 259 человек.

В медицинских учреждения города от ковида сейчас лечатся 1333 пациента (-39 по сравнению с прошлыми сутками). За сутки на лечение в стационары поступили 113 человек (+8). Число пациентов, размещённых в реанимации, за сутки возросло до 201 человека (+12). К ИВЛ подключены 28 петербуржцев (+2). По выздоровлению из больниц выписали 111 пациентов (+16).

Лечением ковида амбулаторно занимаются 2787 человек. За минувшие сутки этот показатель сократился на 232 пациента.

Напомним, что с начала пандемии в Петербурга зафиксировали 1 525 908 случаев заражения коронавирусом. За это время от ковида скончались 33 715 пациентов, а выздоровели 1 489 235 больных.

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