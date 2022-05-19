Стокгольм, 19 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Тот факт, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган блокирует вхождение Швеции в альянс является не чем иным, как просто попыткой заработать себе очки в преддверии выборов. Об этом лидер «Либералов» Йохан Персон заявил вечером 18 мая в эфире телеканала SVT.

ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«У него впереди предвыборная кампания, дела с экономикой у него идут не очень, и рейтинги снижаются. Он хочет использовать эту возможность, чтобы привлечь к себе внимание и, возможно, потребовать какой-то помощи и поддержки от стран-членов НАТО, не в последнюю очередь от Соединенных Штатов. Это внутриполитическая игра, я так считаю», — сказал Персон.

Помимо прочего, Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия экстрадировали в общей сложности 33 человека, связанных с РПК и движением Фетхуллаха Гюлена, а также отказ Стокгольма от эмбарго по поставки оружия.

«Либералы никогда на это не пойдут», — прокомментировал лидер партии.