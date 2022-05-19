Москва, , 11:55 — REGNUM Только сельское хозяйство и производство продуктов питания дает наглядные результаты импортозамещения, отметил член Совфеда Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Есть только одна сфера, где после 2014 года импортозамещение даёт наглядные, понятные любому человеку результаты — сельское хозяйство, производство продуктов питания. Вы можете пойти в любой продовольственный магазин и всё будет на торговых полках», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Никакие отчёты и доклады об успехах в данной сфере становятся не нужны, отечественными продуктами продовольственная безопасность страны гарантирована в полном объёме, подчеркнул сенатор.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в комитете Госдумы по аграрным вопросам отмечали, что ситуация по обеспечению продовольствием населения стабильна, однако по ряду направлений фиксируется зависимость от импорта.

Зампред комитета Надежда Школкина («Единая Россия») отмечала, что необходимы некоторые витамины и аминокислоты, которые завозили из-за рубежа. Также есть высокая зависимость по отдельным видам семенного материала, по племенному биоматериалу и по некоторым ингредиентам, например, кисломолочная сыворотка для молочных продуктов и витаминно-минеральный комплекс для сухих смесей.

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