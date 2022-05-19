Москва, 19 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы доставлены 122 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 19 мая в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 117 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 430 человек выздоровели после COVID-19.