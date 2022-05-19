Кемерово, 19 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Кемеровской области зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за время пандемии, таким образом, жертвами коронавируса стали 2352 человека. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 159 852 человека, в том числе 81 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования в Кузбассе достигло 163 318. За сутки выявлено 80 новых носителей, 65 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.