Стокгольм, 19 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддерживать вступление Швеции в НАТО, обвинив скандинавскую страну в том, что она является убежищем для террористов из РПК. По словам лидера «Левых» Нуши Дадгостар, отказ Турции принять Швецию в НАТО ставит Стокгольм во все большую зависимость от авторитарной Анкары. Об этом она заявила в студии телеканала SVT 18 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Это очень серьезно, и это именно то, чего мы и боялись … Мы поставили себя в зависимости от такого авторитарным режима, как режим Эрдогана, который преследует собственный народ, сажает в тюрьмы оппозиционеров и ведет войну против соседних стран. Теперь он находится в положении, при котором он может шантажировать нас. Это очень серьезно», — заявила лидер партии.

По ее словам, тот факт, что Стокгольм должен начать переговоры с Анкарой является свидетельством того, что правительство Швеции потеряло контроль над политикой безопасности.

«Только мы в Швеции должны принимать решения о нашей безопасности и внешней политике и никто другой», — дала свою оценку Дадгостар.