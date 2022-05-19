Донецк, 19 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

В представительстве рассказали, что в 11:01 с украинских позиций в городе Авдеевка был обстрелян Донецк. Боевики выпустили по кварталам Киевского района города шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 мая боевики совершили несколько обстрелов территории ДНР.