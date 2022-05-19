Москва, 19 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В России усилены меры санитарного контроля на границах для недопущения ввоза обезьяньей оспы в страну. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Обезьяна

«С целью недопущения завоза оспы обезьян на территорию Российской Федерации Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что по состоянию на сегодняшний день случаев оспы обезьян в России нет: «Риск завоза инфекции оценивается как низкий».