Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 163 носителя коронавируса, выписаны с выздоровлением 170 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые случаи заражения зарегистрированы в 41 городе и районе Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (29), Таганроге и Шахтах (по 12), Белокалитвинском районе (девять). Более 23% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 5% — дети.

С COVID-19 не справились ещё две женщины в возрасте 64 и 77 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 374 944 случая заражения коронавирусом, выздоровели 362 945 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 913 человек.