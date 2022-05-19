Иваново, 19 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Здание цеха загорелось в Иванове утром 19 мая, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

ГУ МЧС по Ивановской области На месте пожара

Сообщение о пожаре по адресу улица 1-я Каменная, дом 20, поступило около 11:11.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 11:18 наблюдалось горение здания цеха», — сообщили в МЧС.

Более подробная информация уточняется. Отметим, что по указанному адресу располагаются несколько компаний.