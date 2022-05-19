Стокгольм, , 12:32 — REGNUM Министр обороны Швеции Петер Хультквист 18 мая провел встречу со своим американским коллегой Ллойдом Остином и командующими ВВС и ВМС США. В ходе дискуссий, среди прочего, обсуждались гарантии безопасности Швеции в процессе ратификации ее заявки на вступление в НАТО. Однако письменных гарантий безопасности Стокгольму предоставлено не было. Об этом рассказал сам Хультквист в эфире телеканала SVT.

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«У нас нет письменных договоров. Но мы обсудили этот вопрос. Речь идет о военно-морском присутствии, учениях с участием сухопутных войск, воздушном присутствии и о том, что мы должны обратить внимание на киберпространство. Это планирование уже началось и постепенно развивается. Но самым важным сигналом здесь является то, что на этом неопределенном этапе США показали, что намерены защищать суверенитет Швеции», — сказал Хультквист.

Министр обороны Швеции также добавил, что все три высокопоставленных лица, с которым он провел встречи, прямо заявляли о своей активной поддержки вступления скандинавской страны в НАТО.

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