Донецк, 19 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. На сегодняшний день войска Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили от киевских боевиков 186 населенных пунктов. Об этом 19 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Цуканов М.В Флаг ДНР

Отмечается, что группировка войск ДНР совместно с Вооруженными силами РФ продолжает освобождать населенные пункты республики, ранее находившиеся под контролем украинских вооруженных формирований.

«В настоящее время под нашим контролем находятся 186 населенных пунктов, включая Новогригоровку Волновахского района», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ВСУ вели огонь по территории ДНР из реактивных систем залпового огня «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов, обстреляв 13 населенных пунктов. В результате этого были повреждены 11 домостроений и четыре объекта гражданской инфраструктуры, также получили ранения пять мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз может быть длительным.