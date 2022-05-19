Грозный, 19 мая 2022, 11:51 — REGNUM Из аэропорта Грозный (Северный) в Донбасс вылетела очередная группа добровольцев. С напутственным словом к ним обратились председатель парламента ЧР Магомед Даудов и министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, разместив видео отправки в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все добровольцы перед отправкой на защиту интересов России прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе. Все получили полное обмундирование и готовы «под единым флагом справедливости сражаться за правду, защищая интересы Родины».
Ранее из Чечни было отправлено в Донбасс несколько групп добровольцев. Уже тысячи граждан России принимают участие в специальной военной операции в составе подразделений, сформированных в Чечне.
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