Грозный, 19 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Из аэропорта Грозный (Северный) в Донбасс вылетела очередная группа добровольцев. С напутственным словом к ним обратились председатель парламента ЧР Магомед Даудов и министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, разместив видео отправки в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

Он отметил, что все добровольцы перед отправкой на защиту интересов России прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе. Все получили полное обмундирование и готовы «под единым флагом справедливости сражаться за правду, защищая интересы Родины».

«Никто из бандитов не уйдет от сотен тысяч, а если будет нужно, миллионов патриотов великой России, готовых по первому зову сражаться за торжество справедливости!» — написал Кадыров.

Ранее из Чечни было отправлено в Донбасс несколько групп добровольцев. Уже тысячи граждан России принимают участие в специальной военной операции в составе подразделений, сформированных в Чечне.